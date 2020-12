Lotteria degli scontrini e corrispettivi telematici: ultime novità fiscali di Natale

Le ultime novità fiscali in fase di discussione con la Legge di Bilancio 2021 e non solo: focus su scontrino elettronico e relativa lotteria.

Il prossimo 1° gennaio sembrava fosse la data definitiva per l’introduzione di quattro importanti novità in qualche maniera legate all’atto della documentazione ai fini fiscali dei corrispettivi:

l’avvio della lotteria degli scontrini ;

l’adozione di un nuovo tracciato per la trasmissione dei corrispettivi ;

il termine definitivo del periodo transitorio di comunicazione dei corrispettivi giornalieri a mezzo procedura web dedicata ;

il termine entro il quale sarebbe stato possibile beneficiare del cd bonus registratore telematico ovvero del credito di imposta concesso per l’adozione e l’adeguamento degli strumenti informatici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

In effetti, in questi ultimi giorni di dicembre ci sono stati degli avvenimenti che hanno modificato alcuni dei termini suddetti, stabilendo un nuovo calendario per la loro attuazione. Il 23 dicembre scorso è stato pubblicato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha posticipato la data di adozione del nuovo tracciato telematico per l’invio dei corrispettivi e conseguentemente del necessario adeguamento dei terminali registratori telematici. La proroga fissa il nuovo termine al prossimo 1° aprile 2021.

Come si legge nello stesso provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, questa decisione è stata presa:

“…In considerazione delle difficoltà conseguenti alla situazione emergenziale provocata dal Covid-19 e recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria…”

Inoltre, sempre riguardo agli apparecchi RT nello stesso documento si legge che

“Vengono, infine, adeguati al 31 marzo 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle entrate” Voglio sottolineare che questo posticipo non riguarda in alcun modo il termine del periodo transitorio di comunicazione dei corrispettivi. Resta pertanto fissato al 1° gennaio 2021 il termine per l’attivazione da parte degli operatori economici degli apparecchi Registratori Telematici per la documentazione fiscale delle operazioni effettuate.

Ricordo che i soggetti economici che hanno una ridotta frequenza di emissione di documenti fiscali possono optare per la possibile alternativa della documentazione a mezzo della Procedura Web, messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. È importante ricordare che per l’adozione e l’adeguamento dei terminali telematici di certificazione dei corrispettivi alle spese sostenute con pagamento tracciato entro il 31 dicembre 2020 è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta per ogni apparecchio, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. In ultimo, riguardo alla Lotteria degli Scontrini sembra che il Governo abbia recepito le sollecitazioni provenienti da più parti per una proroga, rinviandone la partenza al prossimo 1° febbraio con il cd Decreto Milleproroghe, approvato mercoledì scorso (attenzione: al momento il testo non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale quindi questa va considerata ancora un’ipotesi).