Le signore dell’arte a febbraio in mostra a Palazzo Reale

Da Artemisia Gentileschi a Sofonisba Anguissola, ‘Le Signore dell’Arte’ saranno protagoniste di una grande mostra, dal 5 febbraio al 6 giugno 2021 a Palazzo Reale di Milano. Tra le 34 artiste del ‘500 e ‘600 selezionate vi sono alcune già note e altre meno come la nobile romana Claudia del Bufalo, e opere esposte per la prima volta come la Pala della Madonna dell’Itria di Sofonisba Anguissola, realizzata in Sicilia, a Paternò, nel 1578 e mai uscita prima d’ora dall’isola; così come lascerà per la prima volta Palermo la pala di Rosalia Novelli Madonna Immacolata e san Francesco Borgia, unica opera certa dell’artista, del 1663, della Chiesa del Gesù di Casa Professa; o la tela Matrimonio mistico di Santa Caterina di Lucrezia Quistelli del 1576, della parrocchiale di Silvano Pietra presso Pavia. Sotto la curatela di Anna Maria Bava, Gioia Mori e Alain Tapié, le opere selezionate provengono da 67 diversi prestatori, tra cui le gallerie degli Uffizi, il Museo di Capodimonte, la Pinacoteca di Brera, il Castello Sforzesco, la Galleria nazionale dell’Umbria, la Galleria Borghese, i Musei Reali di Torino e la Pinacoteca nazionale di Bologna e – dall’estero – dal Musée des Beaux Arts di Marsiglia e dal Muzeum Narodowe di Poznan (Polonia). (ANSA).



