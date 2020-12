Il commento di Luciano: 14a giornata di serie A

Crotone–Parma e Juventus-Fiorentina , sembrano dare una buona spruzzata di adrenalina anche a questa giornata. La prima partita vede il Crotone in primo piano a tagliare il panettone, con un’arma a doppio taglio di nome Junior, per la precisione. L’autore della doppietta che consente alla formazione di Stroppa di conquistare un successo (2-1) da 3 punti utile per lasciare, anche se solo momentaneamente, l’ultimo posto, affacciandosi al quartultimo e risucchiando verso il basso proprio i ducali, ora lontani appena 3 lunghezze. Junior Messias, due gol uno più bello dell’altro in un primo tempo in cui il Parma traballa vistosamente, come se non avesse ancora dimenticato la quaterna subita contro la Juventus. Anche se Cordaz è bravo su Inglese e Karamoh scheggia un palo. Nella ripresa accorcia Kucka, ma nonostante tutti gli sforzi i ducali non riescono a recuperare il punteggio, e sembrano condannati a soffrire. Buongiorno ragazzi, siamo al rush finale del 2020 con la parata prenatalizia in serie A. Le due partite di anticipo,, sembrano dare una buona spruzzata di adrenalina anche a questa giornata. La prima partita vede il Crotone in primo piano a tagliare il panettone, con un’arma a doppio taglio di nome, per la precisione. L’autore della doppietta che consente alla formazione didi conquistare un successo () da 3 punti utile per lasciare, anche se solo momentaneamente, l’ultimo posto, affacciandosi al quartultimo e risucchiando verso il basso proprio i ducali, ora lontani appena 3 lunghezze., due gol uno più bello dell’altro in un primo tempo in cui il Parma traballa vistosamente, come se non avesse ancora dimenticato la quaterna subita contro la Juventus. Anche seè bravo suscheggia un palo. Nella ripresa accorcia, ma nonostante tutti gli sforzi i ducali non riescono a recuperare il punteggio, e sembrano condannati a soffrire. Secondo anticipo, e qui il primo tempo è già una sorpresa color viola. La Juventus sembra presentarsi in campo in una veste poco somigliante a quella dell’ultima prestazione, e la Fiorentina non si fa pregare per dire grazie e confezionare un risultato a prova di bookmakers. La conferma arriva nei fatti al 3′ minuto, quando la difesa bianconera viene colta nettamente scoperta in contropiede da Ribery che lancia Vlahovic. L’attaccante viola resiste al contrasto di De Light e supera Szczesny con un diagonale sulla sua sinistra. Ma al 17′ l’episodio che cambia le carte in tavola, Cuadrado entra malamente su Castrovilli e, dopo una verifica VAR, si prende il rosso e lascia in 10 i suoi. Da questo momento, inizia per la Juventus la discesa senza freni verso la prima e clamorosa sconfitta (0-3) stagionale in campionato. Anche se vengono reclamati due episodi da rigore, il primo al 59′ quando Castrovilli contrasta Ronaldo in area, vanno a terra entrambi ma l’arbitro non interviene e il VAR nemmeno. Sul secondo episodio, al 78′ Dragowski perde palla in uscita in area, disturba visibilmente Bernardeschi con l’avanbraccio e l’attaccante va a terra, anche stavolta si prosegue ma nell’occasione il rigore poteva starci senza clamore. Fatto sta che quando le cose si mettono male, anche i singoli episodi si mettono di traverso: al 76′ la viola raddoppia, Alex Sandro infila nella sua porta nel tentativo di ribattere su un liscio di Bonucci. E proprio il più esperto difensore bianconero in campo, completa la sua partita da incubo con la frittata sul terzo gol della Fiorentina, facendosi rubar palla da Ribery: appoggio su Biraghi e l’ex Caceres arriva prima di tutti, cacciando la palla in rete. Disfatta juventina imprevedibile, maturata però da un avvio di partita ad handicap, proseguita in inferiorità numerica e con qualche episodio a sfavore, che tuttavia non giustifica un tracollo del genere. Fiorentina in festa, punti che piovono dal cielo stellato di Natale, e Juventus a leccarsi ferite da curare al più presto. E lassù in alto, in classifica, alzano i calici per una fine anno da godere, a dispetto della pandemia.

Verona tra i gialloblu di Juric e l'Inter di Conte. Primo tempo incolore, noioso alquanto, con la squadra locale che tiene spesso palla ma non costruisce quasi nulla di concreto se non una incursione di DiMarco che Handanovic respinge con gran riflesso. Sul fronte Inter, poco più che una gran girata di Lautaro, su cui Silvestri emula il suo collega nerazzurro, salvando in corner. Ma nella ripresa si accende improvvisamente l'Inter, che passa con un preciso tocco al volo su assist di Hakimi, diagonale che batte Silvestri e Inter in vantaggio al 52′. Lautaro vicino alla doppietta al 61′, ma poco più tardi una paperaccia di Handanovic, che si lascia sfuggire il pallone, consente a Ilic di spingere in rete tra le gambe di Skriniar, clamoroso quasi autogol. Dura però 6 minuti il fortunoso pareggio, poi al 69′ è lo stesso Skriniar a staccare imperiosamente di testa e siglare il 2-1 finale, che potrebbe diventare 3-1 se l'arbitro non annulla il gol a porta vuota di Lukaku. Quindi Inter in testa, almeno provvisoriamente, con la settima vittoria consecutiva. Poche ore, appunto, per l'Inter in testa, perché il Milan a S.Siro ha trovato ancora un gol "last minute" con Theo Hernandez, in pieno recupero, tornando in vantaggio dopo che la Lazio, con una partita sopra le aspettative è riuscita a rimontare un 2-0 nei primi 20 minuti. Partita vivace, interessante e ricca di emozioni giocata benissimo da entrambe. Rebic al 10′ e Calhanoglu su rigore al 17′ fanno volare il Milan, ma dalla mezz'ora è la Lazio a dominare mettendo in grande difficoltà i rossoneri. Al 27′ accorcia le distanze Luis Alberto che recupera la respinta di Donnarumma sul rigore calciato da Immobile, e insacca. Poi è sempre Immobile, al 59′, a pareggiare i conti e completare la rimonta, al volo su assist di Milinkovic. Da qui al termine, ancora un paio di occasioni a testa fino al 92′, quando il Milan batte un corner sul quale si avventa il solito Theo Hernandez, un 3-2 al fotofinish che manda in fumo sia il pareggio che la Lazio avrebbe pure meritato, sia la speranza dell'Inter di rimanere da sola in cima almeno fino a Gennaio. Pioli ha messo in piedi una squadra incapace di arrendersi, onore al merito.