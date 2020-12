Milano, Confcommercio: negozi aperti il 7 gennaio dalle 10:15 per senso di responsabilità

A Milano dal 7 gennaio i negozi apriranno alle 10,15 per evitare assembramenti sui mezzi pubblici al mattino, perché nelle ore di punta avranno già gli studenti e i lavoratori che iniziano turni molto presto. Così il sindaco di Milano Beppe Sala annuncia il nuovo orario.

La decisione di aprire a Milano dal 7 gennaio, giorno della riapertura delle scuole dopo le vacanze di Natale, i negozi non alimentari a partire dalle ore 10:15 è stata presa dai commercianti “con senso di responsabilità”, in accordo con Prefettura e Comune, “per alleggerire il trasporto pubblico, agevolare gli spostamenti degli studenti ed evitare assembramenti. Uno sforzo che ha l’obiettivo condiviso di evitare un nuovo lockdown”. Lo ha sottolineato segretario generale di Confcommercio Milano, Marco Barbieri, dopo l’annuncio del nuovo orario da parte del sindaco, Giuseppe Sala. La misura, rileva Confcommercio Milano in una nota, riguarda oltre 12mila attività.