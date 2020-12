Quartiere Feltre – Cantieri infiniti e nuovo taglio posti auto

Torno sul tema parcheggi all’interno del Q.re Feltre (Municipio3 ParcoLambro) poiché proprio alcuni giorni fa ho portato all’attenzione dell’amministrazione comunale la situazione che in queste ultime settimane si è venuta a creare in Via Passo Mendola.

A causa dei lavori in Via Feltre (posa tubature) nel tratto attualmente compreso fra la Cascina Battagliera e Viale Turchia l’impresa appaltante ha occupato da poco più di un mese un’area destinata a parcheggio creando una zona di deposito materiali di cantiere proprio SOTTO LE FINESTRE DEI RESIDENTI di Via Passo Mendola, eliminando più di 10 posti auto in uso ad abitanti del quartiere

Questa situazione oltre a causare disagi per via dei rumori durante l’arco di tutta la giornata, e della eliminazione di posti auto destinati a residenti, si somma a quella dovuto al taglio di altri parcheggia causato da recenti modifiche viabilistiche in zona (AreaB.

Ho chiesto quindi per quanto tempo questa situazione debba andare avanti e suggerito di spostare quest’area “di servizio” in una zona dove NON POSSA RECARE FASTIDIO ai residenti ed eliminare altri preziosi posti auto.

Ho suggerito l’area del Cimitero di Lambrate ed eventualmente l’area interna al Parco Lambro nei pressi del Tennis Club Ambrosiano (via d’accesso all’area skate), entrambe localizzazioni SENZA abitazioni prospicienti e che NON prevedono la necessità di TAGLIARE POSTI AUTO e (per quanto riguarda quella del Parco Lambro) sicuramente più a contatto e ravvicinata ai lavori in corso su ViaFeltre.

Mi domando, ma non ci si poteva pensare prima? Non sarebbe stato più semplice per tutti e soprattutto meno invasivo per gli abitanti del quartiere?

Probabilmente chi ha autorizzato l’occupazione suolo NON E’ UN RESIDENTE DEL QUARTIERE o dei residenti in zona INTERESSA VERAMENTE POCO !!!

Vediamo se questa richiesta verrà presa in considerazione, ASPETTIAMO UNA RISPOSTA DALL’AMMINISTRAZIONE che sembra essersi dimenticata di questa come di molte altre zone periferiche del nostro Municipio !!!

. Marco Cagnolati (Capogruppo di Forza Italia- Municipio 3)