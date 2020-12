Coronavirus: 296 i casi a Milano, 2.335 in Lombardia, per un rapporto del 9.1 %

Sono stati 851 i nuovi casi risultati positivi al coronavirus ieri nella provincia di Milano, di cui 296 a Milano città.

Il bollettino sui contagi in Lombardia riporta 2.335 nuovi positivi su 25.523 tamponi effettuati per un rapporto del 9,1%. Le persone decedute sono state 144. Il numero complessivo di vittime aumenta quindi a 23.810.

I nuovi guariti dimessi da lunedì sono stati 908, mentre in terapia intensiva restano 714 ricoverati (-3). I ricoverati non in terapia intensiva sono invece 5.159 (-130).

Da inizio pandemia sono stati eseguiti 4.477.309 tamponi.