Sgombero di stabile occupato in via Medici del Vascello: trovato materiale hi-tech

Ieri mattina la Polizia, in zona Rogoredo, ha sgomberato lo stabile di via Medici del Vascello, utilizzato come ricovero saltuario da senza fissa dimora. Sono state 25 le persone identificate e allontanate tra cui 8 minori, di etnia rom. Durante il controllo dello stabile, composto da 7 piani e da un livello interrato, è stato inoltre trovato e sequestrato materiale elettronico di vario tipo: 23 televisori, 13 computer portatili, console Playstation, 6 telefoni cellulari, 4 tablet, macchine fotografiche e videocamere.

La Polizia di Stato ha contattato personale della società proprietaria dell’immobile per la messa in sicurezza dello stabile.