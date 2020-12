Bolognini: “Il PD parla a vanvera, da Regione stanziati per i quartieri popolari oltre 350 milioni dal 2018”

“Sui quartieri popolari, purtroppo, il PD parla a vanvera. Regione Lombardia, solo in questa legislatura, quindi dal 2018 a oggi, ha stanziato oltre 200 milioni di euro in interventi di recupero del patrimonio abitativo pubblico, una cifra ben superiore a quanto è stato precedentemente dedicato allo stesso scopo. E ciò senza contare il recente stanziamento di altri 74,6 milioni di euro previsti proprio per il recupero e per la manutenzione degli immobili popolari di proprietà delle Aler lombarde nel prossimo triennio”. E’ quanto dichiara l’assessore regionale alle politiche sociali, abitative e disabilità Stefano Bolognini, dopo la conferenza stampa organizzata oggi dal PD lombardo sui quartieri di edilizia popolare. “Naturalmente – prosegue Bolognini –, gli interventi non sono solo di carattere edilizio. Anche dal punto di vista del welfare abitativo, infatti, tramite il contributo di solidarietà, Regione ha sostenuto gli inquilini delle case popolari Aler con una cifra complessiva di oltre 72 milioni di euro.

Peraltro, negli ultimi mesi, proprio con l’intento di favorire la medicina di prossimità, abbiamo aperto, all’interno di stabili Aler, 4 ambulatori in 4 diversi quartieri popolari di Milano. E’ una prima sperimentazione, ma speriamo di poterne implementare altri in un prossimo futuro, anche nel resto di Milano e del territorio regionale”. “Infine – chiosa l’assessore –, Regione Lombardia è stata l’unica a detassare le Aler lombarde, togliendo loro il pagamento dell’IRAP. Questo a differenza del Governo targato anche PD, che, invece, ha stabilito che le Aziende dovranno pagare, da quest’anno, l’IMU anche sugli alloggi popolari sfitti. Si tratta di una misura iniqua e che andrà a danneggiare soprattutto gli inquilini. A questo proposito, ricordo che la Consigliera Rozza aveva, in commissione consiliare, dichiarato che quell’imposta non sarebbe stata applicata, arrivando a mettere in dubbio il nostro operato. Purtroppo, invece, abbiamo avuto ragione noi e le Aler rischiano di sobbarcarsi 10,5 milioni di euro di tasse aggiuntive”. “Mi auguro – conclude Bolognini – che il PD usi la stessa energia che ha nel fare comunicati stampa per fare impegnare i propri rappresentanti al governo ad accettare l’emendamento proposto dai senatori della Lega tramite il quale si eliminerebbe il pagamento dell’IMU sugli immobili sfitti delle Aler lombarde”.