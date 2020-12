Fascismo rosso e arroganza del potere contro la libertà di espressione. Il caso dei manifesti di ProVita e Famiglia

Alla attenzione della consigliera del PD di Milano Diana De Marchi , e all’ assessore al demanio del Comune di Milano Roberto Tasca .

Abbiamo letto su “La Verità” di oggi che il consigliere del PD Diana De Marchi, approposito dei manifesti di ProVita contro la RU486, avrebbe dichiarato “adesso verifichiamo. Ci siamo già attivati per far sparire il manifesto“.

Inoltre di che “squadra” sta parlando? Inoltre che significa che i “i tuoi manifesti vengono SEMPRE rimossi”? Allora è appurato che si tratta di una avversione ideologica e preconcetta. Io non sono un dirigente della onlus Provita, ma un semplice cittadino che ogni tanto effettua offerte a questa associazione e che si sente defraudato da queste azioni vessatorie delle istituzioni, che mandano in fumo i soldi che con tanta fatica vengono versati per sostenere certe idee, come dovrebbe essere consentito in un paese democratico..

Non è tollerabile che in questo paese, per opera di quattro dittatori da strapazzo che decidono loro cosa è “giusto” e cosa è sbagliato, si imponga la censura alle idee altrui e la distruzione dei manifesti. Peggio sotto Hitler o in Corea del Nord!

Gentile Cittadino Mandelli,

le rispondo limitatamente alla parte che mi compete come Assessore. È prassi che ogniqualvolta il Comune di Milano riceva segnalazioni da gruppi nutriti di cittadini che ritiene urtata la propria sensibilità da manifesti che appaiono in città chiama i pubblicitari espositori e segnala la cosa. Non abbiamo alcun potere coercitivo o autorizzativo, come ho più volte spiegato a chi mi ha chiamato o scritto in questi giorni come in passato, ma riteniamo sia nostro dovere segnalare che una determinata affissione pubblicitaria ha suscitato profondo dissenso in una parte della nostra Comunità. Lo abbiamo fatto di recente per pubblicità dedicata a club privati o a siti di diffusione pornografica, per l’offerta della bara gratis nel caso di funerale per vittima da Covid e lo abbiamo fatto anche nel caso da lei citato.

Le confermo altresì che non ho partecipazioni nelle società che gestiscono club privati o siti pornografici, né in società di pompe funebri, né nelle case farmaceutiche che producono la pillola del giorno dopo, né sono manager di alcuno di questi soggetti.

Tale le dovevo per chiarezza in merito al mio ruolo pubblico.

Distinti saluti.