Il commento di Luciano: Decima giornata di serie A

Buongiorno e buona settimana, amici calciofili. Siamo a un quarto abbondante del campionato, e la decima offre 3 anticipi al sabato con 3 squadre di vertice in campo. Inizia la Lazio, a tre giorni dalla decisiva sfida di Champions League contro il Bruges, al Manuzzi di Cesena risolve la partita con lo Spezia nei primi 45′ con le reti di Immobile (15′) e di Milinkovic Savic (33′) con un capolavoro su punizione. Liguri sfortunati nel primo tempo con due pali di Estevez e Bastoni e in partita fino all’ultimo minuto grazie al 2-1 di Nzola. Per Immobile, numeri da record con 11 bersagli centrati nelle ultime 13 presenze di campionato, e ha raggiunto Montella con 141 gol nella classifica dei migliori marcatori in serie A. I biancocelesti tornano alla vittoria dopo il k.o. contro l’Udinese e salgono al quarto posto con Roma, Juve e Napoli. Nel match delle 18, in campo Juventus e Torino nel derby della Mole. Per il Torino, sembra un malocchio senza fine, perché anche in una giornata di calcio insolitamente scialbo per una squadra come quella bianconera, per 70 minuti largamente insufficiente, la Juventus riesce a beffare ancora il Torino rifilandogli l’ennesima sconfitta stracittadina, per di più sul filo di lana dopo essere stata sotto per 3/4 di gara. La ventiduesima negli ultimi 28 derby per i granata, che in questo arco temporale hanno vinto una sola volta. E oggi l’hanno a lungo sognato, per 70 minuti erano anche riusciti a realizzarlo difendendosi con ordine contro una squadra svagata, lenta e prevedibile come la Juventus messa in campo da Pirlo. Poi, due cross identici sul secondo palo di Cuadrado, hanno portato i bianconeri a ribaltarla quando ormai sembrava persa, anche giustamente. Con orgoglio, certo, ma anche con un calcio che di Juventus sapeva davvero poco, tanti errori, strane imprecisioni anche da parte di Ronaldo che perde palloni su palloni nei contrasti. Arrivano 3 punti omaggio che però non devono distogliere l’attenzione dai problemi reali degli uomini di Pirlo, che anche oggi hanno faticato tantissimo a creare gioco e azioni pericolose. Per il Torino resta dunque la solita amara purga e un po’ di rammarico, perché la Juventus vista oggi era una tra le più battibili viste negli ultimi anni. Non per nulla, dopo aver subito il gol di N’Koulou al 9′, ha rischiato almeno in due occasioni di subire il raddoppio, con Zaza che manca la conclusione solo davanti al portiere. Il pareggio solo al 77′ con McKennie, che incorna di testa su calcio d’angolo, e al 90′ ecco la punizione per il Torino sciupone: cross di Cuadrado sul secondo palo, il Toro si distrae e arriva la testa di Bonucci a sigillare una vittoria su cui non scommetteva più nessuno. Per la Juventus saranno problemi da risolvere alla svelta se non vuole perdere terreno, e soprattutto in Europa difficilmente troverà avversari che le perdoneranno tanto. Chiude la serata l’Inter, a S.Siro sotto incessante pioggia affronta il Bologna di Mihailovic, squadra che nello scorso campionato l’aveva messa in croce nel girone di ritorno, proprio nello stesso stadio. Ma i nerazzurri sono in progresso abbastanza evidente, e vanno alla ricerca del terzo successo consecutivo giocando una partita più che buona. Dopo la sosta, il quarto in cinque partite considerando anche la Champions: 3-1 al Bologna. Gli uomini di Conte proseguono nel trend in ascesa e arrivano in condizioni ottimali alla partita chiave contro lo Shakhtar Donetsk: nel primo tempo al 16′ a segno Lukaku, ancora lui, inarrestabile, e Hakimi al 45′ con uno splendido gol su grande lancio di Brozovic, nella ripresa Vignato (entrato da pochi minuti) riapre il match al 67′, prima della doppietta di uno scatenato Hakimi. Il marocchino è l’emblema della vittoria dei nerazzurri, attenti e cinici come nelle ultime uscite, un importante segnale di continuità. La squadra di Mihajlovic si ferma dopo due successi consecutivi: prestazione convincente solo a tratti da parte dei suoi, ma la superiorità dell’Inter è stata troppo netta. Nerazzurri a -2 dal Milan (almeno per un giorno) in campo domenica sera contro la Sampdoria.

Turni domenicali, all’ora di pranzo il via alle danze anche a Verona, tra la squadra di Juric e il Cagliari di Di Francesco, come in molti altri stadi sotto acquazzoni più o meno intensi. Finisce 1-1, e i contendenti si portano a casa un punto ciascuno dopo una partita giocata a ritmi elevati e ricca di emozioni tra pali, gol annullati e azioni spettacolari. Mattia Zaccagni (21′, al suo secondo gol in Serie A) e Razvan Marin (49′) gli autori dei gol che decidono la partita. Il centrocampista rumeno in prestito dall’Ajax regala l’ottavo punto ai sardi, recuperando da situazione di svantaggio, ed è un record nella serie A. Il Verona, reduce dal sorprendente successo sull’Atalanta, fallisce quello che nelle intenzioni pareva essere alla portata, ovvero l’aggancio al Sassuolo almeno provvisorio in attesa del risultato degli emiliani, impegnati contro la Roma.