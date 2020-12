“Scatole di Natale” grande successo dell’iniziativa solidale nata su Facebook

Sta in brevissimo tempo diventando un progetto di beneficenza di grande successo l’iniziativa solidale “Scatole di Natale”, nata da un’idea da Marion Pizzato, titolare di un’agenzia di relocation e mamma di due bambini. Le è bastato lanciare l’idea su una pagina Facebook perché diventasse immediatamente virale e capace di raccogliere oltre 2mila like in un paio di giorni.

Il progetto si propone di raccogliere pacchi regalo per Natale che saranno donati a varie associazioni di volontariato, entrate a far parte del progetto, che le distribuiranno a persone e famiglie in difficoltà. Per parteciparvi basta prendere una scatola (anche da scarpe va benissimo, spiega la promotrice) e inserirvi un indumento o accessorio caldo (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta ecc.), una cosa golosa, un passatempo (libro, rivista, sudoku, matite ecc.), un prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo ecc.) e un biglietto di auguri. Le scatole, una volta riempite, devono essere impacchettate come se fossero un dono da mettere sotto l’albero di Natale e sopra ognuna va scritto a chi è destinata: uomo, donna, bambino/a (meglio con riferimento alla fascia d’età, se necessario).

Sono oltre 2mila i pacchetti consegnati dai milanesi solo nella prima giornata di raccolta presso l’oratorio Don Gnocchi di via Bezzola “Abbiamo bisogno di scatole per tutti- spiega Marion- Donne, uomini e bambini di diverse età. Al momento, purtroppo, mancano drasticamente pacchetti destinati agli uomini. Perciò, se volete fare un regalo pensate anche ai papà e ai mariti”. E i milanesi, come sempre, non mancheranno neanche questa volta di mostrare la loro generosità.