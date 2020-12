Prefettura: chiusura per 5 giorni di 30 fra negozi e locali per violazioni

Nell’ambito dell’attività di vigilanza da parte delle Forze di Polizia statali e locali per il rispetto delle normative Covid, in linea con le direttive impartite in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, prosegue l’azione di controllo agli esercizi commerciali, secondo quanto comunica la prefettura. Sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale di Milano, il Prefetto Renato Saccone ha adottato 30 provvedimenti con i quali è stata disposta la chiusura per la durata di 5 giorni di 14 esercizi pubblici (6 bar, 5 bar tavola fredda, 2 bar tavola calda, 1 pizzeria kebab) e 16 esercizi di vicinato. L’adozione di tali provvedimenti persegue l’obiettivo di deterrenza di comportamenti analoghi, a tutela del preminente interesse della salute pubblica. (mianews)

