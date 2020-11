“San Siro Rock”, il  nuovo libro di Massimiliano Mingoia: la storia dello stadio Meazza e dei 130 concerti che ha ospitato

E’ uscito ieri in libreria “San Siro Rock”, il nuovo libro di Massimiliano Mingoia, cronista de il Giorno. E’ la storia dello stadio Meazza e dei 130 concerti che ha ospitato dal 1980 ai giorni nostri, dal primo di Bob Marley del 27 giugno 1980 a quello dei Muse del 13 luglio 2019. In mezzo gli show di Bruce Springsteen, Vasco Rossi, Ligabue, U2, Rolling Stones, Pearl Jam, Depeche Mode, Michael Jackson, Madonna, Bon Jovi, Laura Pausini, Claudio Baglioni, Tiziano Ferro, Jovanotti… Solo per citarne alcuni.

L’autore invita tutti i fan che hanno partecipato ai concerti di San Siro a raccontare le loro esperienze sulla pagina Facebook SAN SIRO ROCK, “in attesa che questa maledetta pandemia venga sconfitta e si possa tornare tutti insieme appassionatamente a San Siro per concerti e partite”.

Il libro è subito disponibile sul sito officinadihank.com e sul profilo Facebook Officina di Hank.