“Riserva a Piani” Prima Parte (con video)

Costruiti negli anni ’80 questi palazzoni ex Ligresti ( mai utilizzati ) di via Amidani/Antegnati/Gabussi sono arrivati fino a noi nel 2020. Una parte (Antegnati) sarà ristrutturata come annunciato nel 2017 dall’Assessore Maran, mentre delle altre nulla si sa… Nel mentre come vedrete nel video, il degrado lo spreco e la criminalità permangono. Senza scordare che in questo ” inferno dimenticato” negli anni hanno trovato la morte 2 persone . www.cityreport.it

Conduce Tullio Trapasso, Riprese e Montaggio Paolo Rusconi BodiyCam Diamond Frank