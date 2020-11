Newsweek: Irccs Besta di Milano sesto ospedale neurologico al mondo e primo in Italia

La Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano è al primo posto in Italia e al sesto posto al mondo nella classifica di Newsweek “World’s best specialized hospitals 2021” dedicata alla Neurologia e realizzata in collaborazione con Statista Inc. Lo ha annunciato in una nota la stessa Fondazione, spiegando che la classifica si basa su un’indagine globale condotta tra decine di migliaia di professionisti del settore medico di oltre 20 Paesi e validata da un gruppo internazionale di esperti. Tra i 100 migliori ospedali al mondo specializzati in neurologia sono state identificate strutture di 13 diversi Paesi: oltre all’Italia, Germania, Francia, Spagna, Svezia, Gran Bretagna, Svizzera in Europa, Stati Uniti, Canada, Brasile, Giappone, Australia e Corea del Sud. Per quanto riguarda l’Italia, oltre all’Istituto neurologico Besta, la rivista americana ha identificato altre otto strutture, quattro delle quali sono Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs): Policlinico Universitario A. Gemelli, Fondazione Istituto Neurologico C. Mondino, Istituto Clinico Humanitas, Ospedale San Raffaele.

“Questo risultato, di cui siamo orgogliosi, è la dimostrazione di come l’eccellenza clinica possa essere raggiunta solo se coniugata alla ricerca e alla formazione avanzata” ha dichiarato il direttore scientifico del Besta, Fabrizio Tagliavini, sottolineando che “il legame imprescindibile tra queste attività è alla base del modello organizzativo dell’Istituto Besta fin dalle sue origini e, più in generale, è l’elemento portante di tutti gli Irccs”. “In un momento in cui, inevitabilmente, l’attenzione mondiale si sta concentrando principalmente su ricerca e assistenza per contenere la diffusione della pandemia Covid19 – ha aggiunto il presidente, Andrea Gambini – credo sia importante ricordare a tutti i cittadini, italiani e non, che non ci siamo mai fermati, che nel nostro Istituto, grazie alla competenza, professionalità e dedizione di tutto il personale, continuiamo a lavorare quotidianamente non solo per garantire le migliori cure e la migliore assistenza ai pazienti, adulti e bambini, affetti da malattie del sistema nervoso, ma anche per far progredire la ricerca in tutti i settori, compreso quello delle malattie neurologiche rare, per dare risposte sempre più efficaci ai bisogni di salute”.