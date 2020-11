Coronavirus, 522 i nuovi casi a Milano, 4.128 in Lombardia. Istituto Tumori: Covid circolava in Italia già da settembre 2019

Sono stati 1.526 i nuovi casi risultati positivi al coronavirus ieri nella provincia di Milano, di cui i 522 a Milano città.

I nuovi casi di positività in Lombardia sono stati 4.128 di di cui 202 ‘debolmente positivi’ e 27 a seguito di test sierologico, a fronte di 18.037 tamponi effettuati per un rapporto del 22,8%. Si sono registrati 99 nuovi decessi.

I nuovi guariti/ dimessi sono stati 14.231, mentre le persone in terapia intensiva sono 855 (+18). Sono 7.901 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva (+ 120). Da inizio pandemia sono stati eseguiti 3.568.531 tamponi.

Sorprendente il risultato dello studio dell’Istituto dei Tumori di Milano: il Covid circolava in Italia già a settembre 2019, ben prima di quanto si pensato finora. Lo studio, effettuato in collaborazione con l’università di Siena e pubblicato sulla rivista Tumori Journal ha analizzando i campioni di 959 persone, tutte asintomatiche, che avevano partecipato agli screening per il tumore al polmone tra settembre 2019 e marzo 2020. E’ risultato che l’11,6% (111 su 959) di queste persone aveva gli anticorpi al coronavirus, di cui il 14% già a settembre, il 30% nella seconda settimana di febbraio 2020, e il maggior numero (53,2%) in Lombardia. Questo dimostra quindi che il virus SarsCov2 ha iniziato a circolare in Italia già diversi mesi prima che venisse identificato il primo malato di Covid-19 a febbraio a Codogno, e chiarisce la comparsa e diffusione del virus pandemico, ‘riscrivendo’ la storia dell’epidemia.