A MILANO Natale: Regala Arte ! Torna l'annuale mostra mercato della Galleria Ponte Rosso con opere e prodotti per tutti i gusti e le possibilità. O per investimento.

Da sabato 28 Novembre 2020 al 9 Gennaio 2021, ingresso libero Biglietti augurali da 1 euro, piccoli preziosi cataloghi da 2; libri, stampe, grafiche originali numerate (litografie, incisioni), arte su carta, piccoli quadri d’Autore del ‘900 e contemporanei e qualche scultura. In caso di chiusura per emergenza Covid: acquisti on line su www.ponterosso.com e consegna a domicilio.