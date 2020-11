Da venerdì 13 a domenica 15 novembre, Bookcity con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

Dal 13 al 15 novembre, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia partecipa a Bookcity Milano, la manifestazione che coinvolge l’intera filiera del libro, con un palinsesto completamente online, con un programma di appuntamenti con temi di stretta attualità.Tutti gli eventi saranno trasmessi in streaming oppure on demand. I link per la visione delle presentazioni di #BCM2020 saranno disponibili nella scheda di ciascun evento, sul sito www.bookcitymilano.it Incontri PROPOSTI DAL MUSEO

VENERDÌ 13 NOVEMBRE

La produzione della seta in Sicilia

La seta è arrivata dalla Cina e lentamente si è diffusa negli altri continenti, Europa compresa. Anche i Romani la conoscevano e la utilizzavano, ma non sapevano come produrla. In Italia chi iniziò ad allevare i bachi e dove cominciò la produzione della seta? In che periodo? Che differenza c’è tra la seta grezza e quella torta? Che macchine servivano per produrre questo tipo di seta? Leonardo si occupò mai di seta? I pittori amavano dipingere abiti in seta? Perché la seta fu determinante nello sviluppo industriale dell’Italia? Perché la rivoluzione industriale arrivò soprattutto al Nord? Cosa hanno a che fare i coriandoli con la seta? Oggi in Italia non si produce più seta. Oltre il 90 % viene importata dalla Cina. Che cosa è successo? Si può tornare a produrla? Di queste e di altre curiosità si parlerà durante la presentazione del volume.

Se ne parla nel libro La produzione della seta in Sicilia. Galati Mamertino e la Valle del Fitalia

Salvatore Sutera, ABC SIkelia

SABATO 14 NOVEMBRE

Il volto della e nella pandemia: mascherine che “mascherano” e “smascherano”

Il volto è il segno della nostra identità, la parte più espressiva del nostro corpo. I suoi cambiamenti segnano le tappe della nostra esistenza. Può essere distorto dalle smorfie e dai tic di cattive abitudini o malattie, disteso naturalmente o artificialmente grazie al botulino. Oppure, come ora, oscurato dalle mascherine, vere “maschere della salute” entrate a far parte della nostra vita quotidiana. Barriera per impedire il contagio, confine per separare la parte sana da quella malata, simbolo visibile dell’emergenza che stiamo vivendo: sono il nuovo volto nella pandemia. Sull’attuale volto della pandemia parleranno Giorgio Cosmacini, storico della salute ed autore del volume Concetti di salute e malattia fino al tempo del coronavirus (Pantarei, Milano 2020), Vittorio A. Sironi, storico e antropologo della medicina e autore del volume di prossima uscita Le maschere della salute. Dal Rinascimento ai tempi del coronavirus (Carocci, Roma 2021) e Pierangelo Clerici, microbiologo clinico.

Se ne parla nel libro Smorfie, manie e tic. Da cattive abitudini a fenomeni patologici

M. Porta, V.A. Sironi, B. Dell’Osso, Carocci, Roma 2017 (ristampa 2020)

Mobilità sostenibile

La questione della mobilità è spinosa… e lo è diventata ancora di più in seguito alla pandemia da Covid-19. Molte amministrazioni comunali sono alle prese con l’elaborazione e con la difficile attuazione dei piani urbani della mobilità sostenibile; le imprese di produzione dei veicoli si stanno convertendo alla trazione elettrica; le associazioni ambientaliste sono interessate al problema; si organizzano di continuo convegni, mentre si cominciano a tenere corsi sulla sostenibilità in varie università; la questione della sicurezza stradale è sempre più sentita, oltre 3.000 persone ogni anno in Italia continuano a morire in incidenti e in investimenti.

Se ne parla nel libro Mobilità sostenibile, Muoversi nel XXI secolo

Stefano Maggi, Il Mulino 2020

AM Soldatini. Un protagonista riscoperto della museografia del Secondo Dopoguerra