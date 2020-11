Negoziante dorme in vetrina, testimone di una volontà incrollabile “non molliamo”

Dopo le piazze, le apparizioni in TV, le spiegazioni degli economisti, la vergogna di un Governo incapace e inconcludente, una testimonianza silenziosa, ma dirompente. La cronaca è dell’Ansa.

Si è preparato una brandina in vetrina, e anche un angolo relax con poltrona e tv Marco Miglioli, commerciante di Cremona che ha deciso di non abbandonare il suo negozio di abbigliamento Strike Outlet per “mandare un messaggio positivo ai miei colleghi che hanno partita Iva – ha spiegato in un video su Cremona 1 – non dobbiamo mollare”.

La sua storia è finita anche in prima pagina sulla Provincia di Cremona.

Il negozio è chiuso e le vendite continuano online ma lui ha deciso di non lasciare la sua attività.

“Non dobbiamo mollare in questo momento .- ha sottolineato Miglioli – Questo è un piccolo gesto per dare forza a tutti.

Crediamoci tutti assieme perché solo noi possiamo risollevarci.

Bisogna crederci e non mollare mai”.