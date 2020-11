Neppure il lockdown ferma la “bisca clandestina” al Lorenteggio

Neanche il lockdown ferma la ‘bisca clandestina’ in via Segneri, al Lorenteggio. Da settimane alcuni residenti segnalano la presenza pressoché quotidiana, nel pomeriggio, di gruppi di persone straniere che si radunano, prevalentemente all’altezza dei civici 1 e 2 della via, zona di case Aler, per giocare a carte e dadi. Con ‘tavoli da gioco’ in strada, allestiti su tavolini improvvisati con mobili abbandonati e semplici tavole di legno poggiate di traverso sopra un qualche supporto alla buona, i giocatori scommettono in denaro e, finite le partite, abbandonano il ‘campo’, lasciando spesso a terra carte, dadi e rifiuti. Episodi che i residenti hanno segnalato spesso nell’ultimo mese e che ieri, nel primo giorno di lockdown a Milano, come ha potuto documentare Mianews, si sono ripetuti, con i giocatori assiepati intorno al ‘tavolino’, esasperando ancora di più chi abita in zona: “La gente chiusa in casa a causa del lockdown e in strada gente che si dà appuntamento per giocare d’azzardo”, lamentano i residenti che sollecitano interventi. (mianews)

