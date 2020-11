Regione, Comazzi: garantire più servizi a tutela delle categorie fragili

Prevedere una serie di servizi per le categorie più fragili come consegne a domicilio di alimenti e farmaci, voucher per l’utilizzo dei taxi in alternativa ai mezzi pubblici, accesso preferenziale negli ambulatori e un’efficace campagna di comunicazione per favorire stili di vita che possano rafforzare le difese immunitarie: questo lo scopo della mozione presentata dal capogruppo di Forza Italia Gianluca Comazzi e approvata oggi dal Consiglio regionale. Gli azzurri chiedono inoltre al Governo di individuare quanto prima dei ‘target’ per tutelare i soggetti fragili dai rischi del contagio. “Per affrontare al meglio questa fase – afferma Comazzi – è necessario cambiare paradigma; anziché introdurre un lockdown generalizzato, che avrebbe effetti devastanti per la nostra economia, occorre un piano per tutelare le persone più esposte ai rischi del contagio, consentendo ai cittadini di andare a lavorare senza bloccare l’intero Paese”. A detta del forzista “con un approccio diverso e le giuste strategie potremo superare questo momento difficile, tutelando al contempo la salute, il lavoro e l’economia”.

