Diffida della questura per corteo di protesta Movimento Imprese Italiane

La Questura di Milano ieri ha diffidato gli organizzatori del Movimento Imprese Italiane per la manifestazione prevista per oggi, 29 ottobre 2020, che partirà da via Clerici, angolo viale Fulvio Testi nel comune di Bresso. La manifestazione, che dovrebbe poi svilupparsi in un “corteo guidato” diretto verso il centro del capoluogo lombardo, è stata indetta online per le ore 17.

Dalla pagina Facebook Movimento Imprese Italiane, è stato lanciato un appello alla manifestazione: “Domani vogliamo Milano invasa da liberi cittadini per dire basta alla tirannia e alla dittatura del governo Conte! Milano invasa dal tricolore!” e l’hashtag #AmilanoConOgniMezzo.