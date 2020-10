Per promuovere la street art, avrà il compito di censire le opere presenti, ne verificherà lo stato di conservazione e farà attività di valorizzazione.

La street art si è diffusa come linguaggio artistico spontaneo, diventando una forma espressiva in grado di coinvolgere attivamente la cittadinanza, dando centralità ai quartieri e alle differenti identità che li abitano. Riconosciuta leva efficace di rigenerazione di spazi pubblici e quartieri periferici, la street art è stata promossa e incentivata da molte istituzioni pubbliche e private. Nell’aprile del 2020 nasce l’Ufficio “Arte negli spazi pubblici”, con competenze di presidio delle procedure connesse alle opere d’arte di nuova realizzazione all’interno degli spazi pubblici. Un importante passo verso un coordinamento efficace per la reale promozione della street art è l’esenzione dal canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) per effettuate con ponteggi (o cesate o altre attrezzature) per la realizzazione di interventi artistici su qualsiasi superficie. La modifica del Regolamento Cosap è stata approvata il 23 luglio scorso. L’Ufficio avrà il compito di censire le opere presenti sul territorio, verificarne lo stato di conservazione, comunicarle e valorizzarle; promuovere la realizzazione di interventi coordinati di street art; pubblicizzare due cataloghi di muri appartenenti al patrimonio di Servizi abitativi pubblici, in gestione ad MM Spa, il primo riguardante superfici libere da vincoli di natura monumentale o paesaggistica, il secondo relativo a superfici soggette a vincoli; coordinare le procedure di autorizzazione in collaborazione con le altre direzioni e con gli altri istituti coinvolti nel caso di muri vincolati; favorire il coinvolgimento dei cittadini attraverso la condivisione dei progetti con i Municipi, attraverso patti di collaborazione tra privati Comune e Municipi; definire, tramite un disciplinare-tipo, una procedura di autorizzazione delle superfici standardizzata e semplificata a beneficio della street art così da agevolare gli operatori locali nella istruttoria di richieste per nuovi progetti.