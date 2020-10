Regione, Comazzi: governo destini 15 miliardi già disponibili in favore dei ristoratori

“Comprendiamo lo sconforto dei ristoratori milanesi e lombardi, che rischiano di subire seri contraccolpi a causa delle misure prese per contenere il contagio. In questi giorni una seconda ondata pandemica si è abbattuta sul nostro territorio: occorre prendere tutte le misure atte a contrastare il contagio tutelando le categorie che rischiano di chiudere per sempre l’attività” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Fi in Consiglio regionale. “Per questo – prosegue – in sinergia con quanto stanno facendo i deputati di Forza Italia a Roma, presenteremo in Regione una mozione per chiedere al Governo di destinare i 15 miliardi circa di euro avanzati dallo stanziamento di 100 miliardi per i decreti sull’emergenza ai ristoratori, baristi, albergatori e a tutte le categorie che a causa della ripresa dei contagi potrebbero subire ingenti perdite. Si tratta di risorse già disponibili: il Governo – conclude – deve semplicemente agire in fretta, nell’interesse di tutti i cittadini”.