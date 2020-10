Perché i sindaci di sinistra fanno cose controproducenti e brutte, ma brutte veramente, cosa gli scatta nel cervello?

Appendino come Sala, prima di non ricandidarsi perché sanno di averne combinate troppe, sfregiano più che possono le città che dovrebbero riqualificare, modernizzare, abbellire e proteggere. Dicono di volere città più libere dallo smog ma restringono le carreggiate causando ingorghi pazzeschi che generano traffico e inquinamento. Cianciano di mobilità elettrica ben sapendo che la stragrande maggioranza di quell’elettricità “pulita” viene prodotta bruciando combustibili fossili. Cianciano di ecosostenibilità ma non si preoccupano degli schiavi bambini che a mani nude raccolgono le terre rare e i minerali che servono per produrre le batterie. Cianciano di ambiente, ma in città i veicoli elettrici a noleggio vengono abbandonati ovunque e un’auto elettrica alla fine della sua vita, dalla nascita allo smaltimento, risulta avere un impatto maggiore sull’ambiente di un veicolo a combustione interna.

Il ragionier Fantozzi irrompe sulla viabilità cittadina e la ciclabile diventa come la Corazzata Potemkin (da TORINOGGI.IT – 20 ottobre 2020)

Striscione di protesta appeso lungo il cantiere che accompagna il tratto di pista di via Nizza che da piazza Carducci porta verso il Lingotto: “Una c****a pazzesca” !

E di “corazzate” a Milano poi ne abbiamo una flotta, gli allievi ufficiali Granelli e Maran, agli ordini del Capitano Superiore di Lungo Corso Beppe Sala, in questi mesi si sono scatenati a deturpare piazze e vie, pittandole in maniera ridicola e chiudendole con un arredo urbano a dir poco indecente, senza contare la loro limitatezza nel comprendere i congestionamenti al traffico che hanno creato. La chiamano urbanistica tattica… ma qual è la tattica? È la tattica di punire la gente che lavora, che porta i figli a scuola, che deve usare l’auto perché è anziana o più semplicemente perché non sa andare in bicicletta.

Visto che i cittadini torinesi esasperati hanno citato Fantozzi, noi citiamo Amici miei: https://www.youtube.com/watch?v=2eYELx2VQB4

Povera la nostra Milano. Vabbè questa città ha superato tante disgrazie, supererà anche questa e tornerà ad essere più bella di prima.

Bruno Carmignani

(Foto Rosa Pozzani)