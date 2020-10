Covid, “Sospendere area B e C”: approvata mozione Forza Italia in Consiglio Regionale

Risorse aggiuntive da parte del governo per il Tpl e stop a ztl e a misure come Area B e Area C: sono alcune richieste in tema trasporti, per fronteggiare l’emergenza Covid, presentate da Forza Italia con una mozione approvata a maggioranza in Consiglio regionale. Il testo chiede al Presidente della Regione di sollecitare attraverso la Conferenza Stato-Regioni più fondi in modo che una rete più efficiente del trasporto pubblico e con più corse eviti gli assembramenti che possono avvenire sui treni, metro e bus.

Il documento sollecita inoltre soluzioni di trasporto integrate con il ricorso a società private, corse suppletive e di navette e il libero accesso alle aree cittadine interdette come area C, area B e zone ZTL in modo che i cittadini possano utilizzare liberamente le auto per gli spostamenti. Chiesta anche la dotazione di sistemi elettronici di conteggi uscite/ingressi nelle stazioni delle metropolitane.

“I dati sui contagi in Lombardia sono allarmanti e uno dei nodi da sciogliere riguarda la gestione del trasporto pubblico locale. A Milano, che rischia di diventare un focolaio, la giunta Sala deve sospendere subito Area B e Area C”, afferma il capogruppo di Fi Gianluca Comazzi. “Ogni giorno i dati su ricoveri e contagi denunciano un quadro preoccupante mantenere attive le ztl all’interno delle città e i varchi elettronici di Area B e Area C a Milano è un errore gravissimo, che rischia di causare pericolosi affollamenti all’interno dei mezzi pubblici. Il sindaco Sala – prosegue – deve ammettere l’errore e fare subito dietrofront: sarebbe d’esempio per i sindaci delle altre città lombarde. Ai sindaci chiediamo anche di rendere gratuiti i parcheggi a strisce blu finché la situazione non migliora”. A detta del forzista “in una fase così delicata non possiamo penalizzare gli automobilisti che ogni giorno si recano al lavoro per rimpinguare le casse dei comuni a suon di multe. Serve una presa d’atto da parte delle istituzioni e una politica che ai divieti sostituisca gli incentivi”. (mianews)