R. Lombardia: 6,4 mln destinati a nuove dotazioni per la polizia locale

La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore alla Sicurezza, Riccardo De Corato, di concerto con l’assessore ai Piccoli comuni, Massimo Sertori, ha stanziato oltre 6,4 milioni di euro per i Comuni per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali, il rinnovo e l’incremento del parco veicoli della polizia locale. Lo ha annunciato la stessa Regione, spiegando che sono stati altresì approvati i criteri per l’assegnazione del finanziamento.

Sono beneficiari gli enti, anche associati per le funzioni di polizia locale da almeno 5 anni, dotati di un servizio con almeno 3 operatori in organico con contratto a tempo indeterminato. Gli enti potranno chiedere il cofinanziamento di somme che vanno da 20mila a 80mila euro per coprire dal 70% al 95% del costo totale del progetto. Gli importi variano in base alla tipologia di ente. Con il bando sarà possibile acquistare biciclette elettriche, droni, strutture fisse o mobili per l’ammodernamento e potenziamento della centrale radio, radio portatili e veicolari, l’impianto di allarme destinato al controllo della sede comando, dash cam, bodycam, defibrillatore, fototrappole, strumentazione portatile per l’analisi di falsi documentali, sniffer portatile per rilevamento di esplosivi e per il riconoscimento rapido di droghe, autovetture a basse emissioni inquinanti, moto e scooter, unità mobile attrezzata, veicoli per unità cinofila di polizia locale, gommone. E’ possibile presentare la domanda, attraverso la piattaforma Bandi on line, entro il 15 dicembre 2021. “Si tratta di un bando particolarmente atteso: sono sempre più numerosi i Comuni che utilizzano il cofinanziamento di Regione Lombardia per acquistare o rinnovare la propria strumentazione, e in un periodo di tagli agli enti locali, le risorse regionali diventano indispensabili” ha dichiarato De Corato, aggiungendo che “Le dotazioni acquistabili si sono rivelate utilissime: migliorerà certamente la qualità del lavoro dei nostri agenti e, conseguentemente, potrà migliorare la qualità di vita dei cittadini”. “Si tratta di importanti risorse che mettiamo a disposizione delle amministrazioni comunali, in particolare quelle dei piccoli Comuni, per far fronte alla debolezza strutturale della Polizia locale” ha commentato Sertori, aggiungendo che “per agevolare il lavoro quotidiano della polizia locale non solo la doteremo di strumenti avanzati e di nuove autovetture, ma verrà potenziata anche l’installazione di videocamere e realizzate iniziative in materia di sicurezza urbana”.