Coronavirus, Milano: Forza Italia chiede Consiglio straordinario su difficoltà commercio

Il gruppo consiliare di Forza Italia ha chiesto un Consiglio comunale straordinario sui problemi del commercio a fronte delle nuove disposizioni ‘anti-covid’. La richiesta è che si svolga già nella prossima seduta che si terrà questo giovedì.

“Le difficoltà di esercizi pubblici, ristoranti e taxi sono destinate ad aumentare con le nuove restrizioni. Non possono più bastare le dilazioni di pagamento o i tavolini fuori dai locali. Occorrono sconti sugli affitti demaniali e contributi per le categorie che perderanno più lavoro, che sono appunto le discoteche, i locali e i taxi”, ha spiegato il capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale. “Queste attività saranno penalizzate dal coprifuoco che è stato deciso per l’incapacità di fare controlli sui fenomeni di degrado, abusivismo e assembramento della movida all’aperto, su strade e piazze. Si è preferito tagliare la testa al toro piuttosto che governare la movida. Ora si aiutino almeno gli esercizi pubblici a non fallire”, ha concluso il capogruppo azzurro.