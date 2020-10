Coronavirus: 604 i nuovi casi a Milano, 2.419 in Lombardia. 7decessi. Fontana “Meno preoccupato che a marzo”

Sono stati 1.319 i nuovi casi risultati positivi al coronavirus ieri nella provincia di Milano, di cui 604 a Milano città.

I nuovi casi in Lombardia sono stati 2.419 di cui 191 ‘debolmente positivi’ e 21 a seguito di test sierologico, a fronte di 30.587 tamponi effettuati per un rapporto del 7,9%. Si sono registrati 7 nuovi decessi.

I nuovi guariti/dimessi da giovedì sono stati 334, mentre le persone in terapia intensiva sono 71 (-1). Sono 834 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva, 108 più di giovedì.

Da inizio pandemia sono stati eseguiti 2.442.250 tamponi.

Rispetto a marzo “sono meno preoccupato perché almeno adesso abbiamo maggior coscienza di quello che sta succedendo, abbiamo risposte più opportune dal punto di vista medico, conosciamo un pochettino di più questo virus”: lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana in un punto stampa al termine dell’incontro con i sindaci sulle nuove misure per il contenimento dei contagi da coronavirus. ” Anche i lombardi – ha proseguito il governatore – devono essere meno preoccupati, ma lo stesso molti attento a rispettare le disposizioni”. Fontana, parlando della situazione lombarda dove negli ultimi giorni c’è stato un aumento di casi nelle province di Milano, Monza e Brianza, Varese e Como, ha quindi affermato: “Non ci sono focolai, ci sono zone nelle quali c’è una maggiore diffusione del virus”.