Torna MILANO CLOWN FESTIVAL – dal 16 al 18 ottobre

da venerdì 16 a domenica 18 ottobre 2020 MILANO CLOWN FESTIVAL XV edizione festival internazionale sul Nuovo Clown e Teatro di strada ‘ALTE LIVELIS’ per l’emergenza!

Una “special e limited edition” quella prevista da venerdì 16 a domenica 18 ottobre per il Milano Clown Festival, festival internazionale sul nuovo clown e teatro di strada alla sua quindicesima edizione, tra i primi eventi a saltare nel febbraio 2020 a causa dell’emergenza sanitaria. Promosso da Scuola di Arti Circensi e Teatrali di Milano, ideato e diretto da Maurizio Accattato, coinvolgerà quest’anno oltre numerosi artisti e compagnie di “nuovo circo” italiane e internazionali (provenienti soltanto dall’Italia, in ottemperanza alle misure di sicurezza) in tre giorni tra spettacoli, musica, performance, installazioni artistiche, narrazioni interattive e molto altro, tutti come sempre a ingresso libero.

GLI ARTISTI PROTAGONISTI:

Quest’edizione sarà incentrata sui giovani e giovanissimi artisti del panorama italiano, con i quali è nata una inaspettata attività nei mesi del lockdown, quando le attività culturali pubbliche erano immobili, e gli artisti cercavano la forma per esprimersi. E’ stato così che la compagnia dei giovani performers del PIC Pronto Intervento Clown, capitanata da Maurizio Accattato alias Moriss, ha incontrato le Brigate Volontarie per l’Emergenza – Brigata Lia di Zona 9 in particolare – sostenute e coordinate da Emergency, oltre 500 volontari connessi ai vari quartieri della città, capaci di fornire assistenza, raccogliere generi alimentari e beni di prima necessità, rianimare cortili di caseggiati popolari, riportare la gioia e un sorriso alle persone (durante l’emergenza hanno raccolto e distribuito 80 tonnellate di cibo, farmaci e prodotti vari a oltre 5000 famiglie). La XV edizione del festival si aprirà venerdì alle ore 15.45 con una speciale parata nel quartiere Isola che vedrà protagonisti i PIC insieme alle compagnie di nuovo-circo, tra le più promettenti del panorama italiano. Nel programma non mancheranno le Compagnie Ufficiali, tra cui Famiglia Omphaloz (Francia-Italia) e i Fratelli Caproni (Italia), tra i massimi rappresentanti del nouveau cirque e affezionati ospiti della kermesse. Per la prima volta al Festival Olivia Ferraris (Italia), celebre clown, acrobata e trapezista, figlia d’arte ed ex dello storico duo Milo e Olivia. Riconfermati anche i musicisti +Swing (Italia), amatissimi dal pubblico del festival.

GLI ARTISTI IN GARA:

Saranno 9 le compagnie che si esibiranno per aggiudicarsi i tre premi del Festival: quello assegnato dalla Giuria, quello della Giuria dei Bambini, e infine il Premio del Pubblico. Tra le Compagnie si segnalano: The Squasciò (Italia) amatissimo duo di clown alle prese con il matrimonio; il duo Tokyo e Kyoto (Italia), clownerie surreale per la prima volta a Milano; The Clown Angels (Italia) un trio di investigatrici ispirato al quasi omonimo Charlie’s Angels, ma in versione super goffa; La Compagnia della Settimana Dopo (Italia), in cui una clown musicale icontra un’entità aliena; Federica Fattori (Italia), clownerie e magie di una impacciatissima signorina perbene; Micky Romani (Cile), magico connubio tra l’arte del circo e il coinvolgimento del Teatro di strada.

EVENTI SPECIALI, COMPAGNIE PER UN GIORNO E ITINERANTI

Sono previste esibizioni e scorribande che renderanno omaggio al quartiere Isola, da sempre il cuore della manifestazione, per esaltarne le caratteristiche principali: ospitalità, accoglienza e scambio. Per questo è previsto un programma di speciali appuntamenti che faranno conoscere al pubblico i luoghi più inaspettati, come per esempio i cortili delle case popolari (in via Borsieri 12 e in via Belinzagni 11). Lì si esibiranno: Brigata Brighella, la Compagnia milanese dalla forte connotazione sociale, nata dalla necessità della comunità teatrale Dopolavoro Stadera di dare il proprio contributo agli interventi volontari già in atto in tutta la città, costituitasi nel 2015 ma con già all’attivo molte performance; CircoRoma (Italia) compagnia molto sgangherata di artisti che ha fatto della romanità il suo tratto distintivo; Circo Anacardi (Italia) con il meglio delle discipline circensi dal trapezio all’acrobatica e tessuti aerei; LaLaLa Mime (Giappone) il gradito ritorno al festival di un vero maestro della pantomima. Sabato e domenica dalle ore 10.30 alle ore 12.30 la Scuola di Arti Circensi e Teatrali darà la possibilità a tutti, bambini e adulti, di provare l’arte del clown e i vari strumenti della giocoleria nella Scuola a cielo aperto, allestita sul sagrato del Teatro Fontana.

LUOGHI E MODALITA’ DI ACCESSO

I luoghi di spettacolo di quest’edizione saranno tutti all’interno del quartiere Isola e all’aperto, con accessi contingentati in rispetto delle attuali regole anti-covid: controllo della temperatura corporea all’ingresso di ogni luogo; dopo ogni spettacolo, igienizzazione dei posti a sedere dove previsti; obbligo di utilizzo della mascherina per gli spettatori e gli operatori; distanze di sicurezza segnate. Le due location in cui saranno allestiti gli ‘chapiteau cielo aperto’ saranno il cavalcavia Bussa con il Circo Bussa, e l’area pedonale di via Toce con il Circo Toce. Gli spettacoli saranno ospitati anche nel sagrato del Teatro Fontana, al Teatro Sassetti, in piazza Minniti, all’esterno dei pub, nei cortili (di via Borsieri 12 e via Belinzaghi 11), nel Giardino condiviso Isola Pepe Verde e in altri luoghi del quartiere. Sul sito del Festival è indicata la capienza consentita per ogni luogo, in rispetto delle attuali norme di sicurezza. Gli spettacoli sono tutti a ingresso libero e “uscita consapevole”: piccola offerta libera nel cappello degli artisti secondo il gradimento dello show, come vuole la consuetudine del Teatro di strada.

INFO E PROGRAMMI DETTAGLIATI:

www.milanoclownfestival.it

info@milanoclownfestival.it

Tel. 02 91 70 50 29 – 333 5327978

Ufficio festival:

all’interno del Sagrato di Santa Maria alla Fontana

via Boltraffio, 19 – Milano

(aperto dal 13 al 18 ottobre)