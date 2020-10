Milano – La seconda edizione della STRAMILANCANINA – Corsa di beneficienza per cani d’assistenza

Associazione il Collare d’Oro A.N.C.Ass. E Dall’associazione Roberto Ronchi si svolgerà il 18 ottobre presso il Parco delle Cave (MI) durante la Festa della Famiglia quest’anno inclusa nella 392° sagra di baggio. La StraMilànCanina è una manifestazione sportiva dedicata a corridori amatoriali e professionisti che vogliono gareggiare con il loro amico a quattro zampe contribuendo a sostenere il progetto dell’Associazione Il Collare d’Oro. I partecipanti avranno la possibilità di competere correndo, o semplicemente passeggiando con il loro cane durante un percorso lungo 3.3 km che si snoderà all’interno del Parco delle Cave, con ingresso da via Bonaventura Broggini in prossimità del palcoscenico, è raccomandabile preiscriversi direttamente sul sito Ideata dall’. E Dall’si svolgerà il 18 ottobre presso il Parco delle Cave (MI) durante la Festa della Famiglia quest’anno inclusa nella 392° sagra di baggio. La StraMilànCanina è una manifestazione sportiva dedicata a corridori amatoriali e professionisti che vogliono gareggiare con il loro amico a quattro zampe contribuendo a sostenere il progetto dell’Associazione Il Collare d’Oro. I partecipanti avranno la possibilità di competere correndo, o semplicemente passeggiando con il loro cane durante un percorso lungo 3.3 km che si snoderà all’interno del Parco delle Cave, con ingresso da via Bonaventura Broggini in prossimità del palcoscenico, è raccomandabile preiscriversi direttamente sul sito www.associazioneilcollaredoro.it nella finestra StraMílanCanina compilando il modulo d’iscrizione per avere diritto alla t-shirt e gadget, il pagamento della quota associativa può essere effettuato direttamente sul sito tramite PayPal o ricaricabile oppure se uno decidesse di scriversi in loco, la fornitura della maglietta sarà fino ad esaurimento scorte.

La segreteria per le iscrizioni sarà aperta dalle 8.30 alle 10.30 – partenza corse ore 11.

Oltre alla stramilancanina l’associazione Roberto Ronchi intende far conoscere anche un’altra attività anch’essa legata al mondo sportivo, la squadra di calcio a 5 e 7 femminile Roberto Ronchi, una squadra aperta a tutte le età il cui unico scopo è quello di far divertire attraverso il gioco nazionale, l’obbiettivo che si prefige non è quindi la mera vittoria di una partita ma il creare un gruppo di donne, di amiche che condividendo la passione del calcio, con una minima spesa, ( il completino), riescano a trascorrere un momento di svago dalla quotidiana vita frenetica di una mamma, nonna, lavoratrice. Durante la sagra troverete oltre al Mr anche alcune calciatrici che potranno spiegarvi e farvi amare il magico mondo del calcio a 5.

Aurelio Miranda