Coronavirus: 683 i nuovi casi in Lombardia, 133 a Milano città, per un rapporto del 3%. 1 nuovo decesso.

Sono stati 282 i nuovi casi risultati positivi al coronavirus ieri nella provincia di Milano, di cui 133 a Milano città.

I nuovi casi di positività in Lombardia sono stati 683 di cui 71 ‘debolmente positivi’ e 7 a seguito di test sierologico, a fronte di 22.069 tamponi effettuati per un rapporto del 3%. Si è registrato un nuovo decesso.

I nuovi guariti/dimessi da mercoledì sono stati 153 e le persone in terapia intensiva sono 41, una in più rispetto a mercoledì. Sono 361 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva (+ 22).

Da inizio pandemia sono stati eseguiti 2.254.865 tamponi.