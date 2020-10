Il 6 ottobre 2020, riparte Libri &Caffè, il circolo di lettura della Società Umanitaria

Curato da Mauro Cerana che, da ormai dieci anni, rappresenta un punto fisso della programmazione culturale dell’Ente.

IL PASSATO NON È UNA PORTA CHIUSA

Il filo conduttore dei romanzi del circolo di lettura Libri & Caffè che proponiamo quest’anno è il passato. Ogni storia avrà il suo inizio in un punto specifico del passato e, questo inizio, avrà quindi “lontananze diverse”, ma ogni Autrice e Autore arriveranno al presente e ai giorni nostri costruendo dinamiche e mondi relazionali che, se da un lato ribadiscono l’impotenza degli esseri umani di fronte a certi avvenimenti, dall’altro dimostrano – nel dipanare le vicende – che il passato non è una porta chiusa di cui si è persa la chiave. Ognuno di noi ha la possibilità di ripensarlo acquistando consapevolezze e conoscenza e, alla fine, tutto ciò che sembrava sfortuna o punizione, muta d’aspetto. Il passato, dunque, non è la porta che non avremmo mai voluto riaprire, dietro non c’è solo cattiveria gratuita, odio insensato, ma anche una mano tesa pronta a indicarci nuove strade e, forse, a fornirci la chiave più adatta per varcarne la soglia.

Incontri condotti da Mauro Cerana

CALENDARIO

MARTEDI’ 6 OTTOBRE ORE 15.30

Il treno dei bambini di Viola Ardone , ed. Einaudi

Prima di noi di Giorgio Fontana , ed. Sellerio

Destino di Raffaella Romagnolo , ed. Rizzoli

La Congregazione di Alessandro Perissinotto , ed. Mondadori

L’Acquaiola e Una storia privata. La saga dei Morando di Carla Maria Russo , ed. Piemme

Il Pane del diavolo, di Valeria Montaldi, ed. Piemme

Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

PER INFORMAZIONI

SOCIETA’ UMANITARIA

Via F. Daverio 7 – 20122 Milano

Tel. 02.57968334

Mail milano@umanitaria.it

Web https://www.umanitaria.it/cicli-rassegne