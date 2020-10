Piscina (Pres. Municipio 2): “Colonia felina di Via Rizzoli in fiamme, atto vigliacco. Prendere responsabili”

“Esprimo solidarietà ai volontari che, con dedizione e amore, accudiscono la colonia felina data alle fiamme la scorsa notte” <esordisce così il Presidente legista del Municipio 2 Samuele Piscina, alla notizia di un incendio, probabilmente di natura dolosa, divampato nella colonia felina in Via Rizzoli>. “Da amante degli animali, auspico che i delinquenti senza cuore che hanno appiccato l’incendio siano riconosciuti e puniti come meritano. Accanirsi in questo modo con dei gattini inermi è un atto vigliacco e privo di giustificazioni”. “Nella Milano che vogliamo non c’è spazio per individui capaci di simili nefandezze!”<conclude l’esponente leghista>. “Chiedo al Sindaco Sala e alla Vicesindaco Scavuzzo di mettere in campo tutte le forze della Polizia Locale disponibili e i dispositivi tecnologici quali le telecamere affinchè le aree cani, le colonie feline e tutti i luoghi frequentati dai nostri amici a 4 zampe e dai loro padroni possano essere sicuri e vengano definitivamente arginati questi continui episodi criminali!”

