Municipio 7, con voti anche da PD, Civici e Italia Viva contro moschea in via Novara

Marco Bestetti (F.I) presidente del Municipio 7 l’aveva promesso “No alla Moschea scaricata in periferia”. Sostenuto da moltissimi cittadini della zona che si ribellano al progetto. Ma l’idea è talmente irrazionale e senza buon senso che, relaziona mianews, “anche alcuni consiglieri di minoranza del Pd, Lista Sala e Italia Viva del Municipio 7 hanno votato, insieme al centrodestra, a favore della mozione per esprimere la “contrarietà” del consiglio di Municipio “alla collocazione di un luogo di culto nell’ambito del Parcheggio Trenno di via Novara”.

A inizio settembre l’annuncio del Comune di voler trasferire il luogo di culto islamico presente al Palasharp (nella foto di apertura) presso il parcheggio di via Novara, aveva sollevato subito le proteste del centrodestra. Da qui il documento votato dal consiglio di municipio, che ha raccolto però anche i voti favorevoli della minoranza di centrosinistra. La mozione, nel dettaglio, invita il “Presidente del Municipio 7”, Marco Bestetti, “a confermare alla Prefettura di Milano, al Comune di Milano e a tutti i soggetti competenti la ferma contrarietà del Municipio 7” alla moschea in via Novara. Il testo specifica anche la richiesta all’amministrazione di “individuare fra le aree previste dal piano attrezzature religiose la locazione più idonea per il trasferimento del luogo di culto”.

“Il Municipio 7 ha appena votato a larga maggioranza (tutti favorevoli, solo 4 astenuti) la ferma contrarietà alla proposta di nuova moschea in via Novara, invitando il Comune e la Prefettura a scegliere altro luogo più idoneo. Ringrazio tutti i consiglieri per la compattezza e la serietà dimostrata. E andiamo avanti!”, ha scritto su Facebook Bestetti. Tra gli astenuti ci sono stati due consiglieri del Pd e un consigliere del Movimento 5stelle. E si spera che il volere dei cittadini sia rispettato.

Anna Ferrari