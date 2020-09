Il sacrificio di Carlo Alberto dalla Chiesa per il bene dell’Italia

Oggi 27 settembre di quest’anno ricorre l’anniversario del centesimo anno dalla nascita di Carlo Alberto Dalla Chiesa Generale di Divisione dei Carabinieri nei quali giunse a ricoprire la carica di Vice Comandante Generale ed in seguito – dopo l’omicidio di Pio La Torre avvenuto nell’aprile 1982 – fu nominato Prefetto di Palermo con il fondamentale compito di contrastare la criminalità organizzata in Sicilia, venne assassinato con la sua consorte Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo il 3 settembre 1982 alle 21 a Palermo in via Isidoro Carini nel corso un vile agguato perpetrato da Cosa Nostra. Carlo Alberto Dalla Chiesa nel corso della sua vita esemplare al servizio delle istituzioni e della legalità diede sempre prova di un fulgido senso del dovere connotato da una attitudine ad espletare ottimamente e concretamente quel bellissimo concetto di vicinanza ai cittadini che si può definire con il termine polizia di prossimità. Egli nacque in Piemonte, a Saluzzo, il 27 settembre 1920 da Romano Dalla Chiesa – anch’egli alto ufficiale dei Carabinieri che negli anni ’20 contrastò la criminalità di stampo mafioso in Sicilia sotto il comando del prefetto di Palermo Cesare Mori – e di Maria Laura Bergonzi, fratello di Romolo a sua volta Generale dei Carabinieri. Si arruolò nel Regio Esercito nel 1941 e partecipò alla guerra in Montenegro, dal 1942 prestò servizio nell’Arma dei Carabinieri ed, a seguito dell’armistizio del 8 settembre 1943, ebbe un ruolo di assoluto rilievo nella guerra di liberazione. A partire dal 1947 comincia una nuova fase della sua brillante carriera nel quale egli contrasterà con encomiabile dedizione ogni forma di delinquenza organizzata ed attività terroristica.

