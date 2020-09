Coronavirus: 71 i nuovi casi a Milano, 196 in Lombardia. Nessun decesso

Sono stati 96 i nuovi casi risultati positivi al coronavirus ieri nella provincia di Milano, di cui 71 a Milano città.

I nuovi casi in Lombardia sono stati 196 di cui 29 ‘debolmente positivi’ e 6 a seguito di test sierologico, a fronte di 22.805 tamponi effettuati per un rapporto dello 0,85%. Non si sono registrati nuovi decessi.

I nuovi guariti/dimessi da martedì sono stati 119. Le persone in terapia intensiva sono 33 (-1). Sono 308 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva, 14 in più di martedì.

Da inizio pandemia sono stati eseguiti 1.990.912 tamponi.