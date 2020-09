MILANO tra le protagoniste dell’ITALY AWAKENS con Casa Milan

Appuntamento per mercoledì 23 con il tour online di Casa Milan – Museo Mondo Milan insieme a Daniele Massaro e giovedì 24 settembre con il tour online sui bus Hop On – Hop Off nel cuore di Milano

L’ITALY AWAKENS, dal 21 al 28 settembre

MILANO sarà protagonista dell’ITALY AWAKENS, fino al 28 settembre, con due experience online dal vivo, da vivere in prima persona:

CASA MILAN Museo Mondo Milan – mercoledì 23 settembre alle ore 17.00

Tour online all’interno del museo rossonero tra foto, trofei, rari cimeli storici e aneddoti, insieme a DANIELE MASSARO, Brand Ambassador AC Milan.

CITY SIGHTSEEING ITALY HOP ON HOP OFF – giovedì 24 settembre ore 11.30

MILANO ospita un tour virtuale, con vista in prima persona, a bordo di uno dei classici bus rossi a due piani alla scoperta delle città e delle loro attrazioni più famose e curiosità, in compagnia di una guida turistica locale.

Oltre alle experience che coinvolgono Milano, sono più di 10 le attrazioni italiane, tra quelle più conosciute e amate in Italia e all’estero, che hanno aderito alla campagna, mettendo a disposizione dei turisti di tutto il mondo experience online ideate per l’occasione: ACQUARIO DI GENOVA (giovedì 24 settembre alle 8.30), GARDALAND (giovedì 24 settembre alle 10.00); SOTTERRANEI FONTANA DI TREVI (giovedì 24 settembre alle ore 13.00); GIRO IN GONDOLA A VENEZIA (giovedì 24 settembre alle ore 16.00); STADIO DI DOMIZIANO (giovedì 24 settembre ore 17.30).

Oltre a queste experience, che consentiranno a un pubblico italiano e internazionale di andare alla scoperta di alcuni dei migliori musei e attrazioni del mondo senza spostarsi da casa propria, grazie ad eventi virtuali dal vivo e tour online interattivi creati esclusivamente per le Awakening Weeks di Tiqets, fanno parte dell’ITALY AWAKENS anche una serie di attrazioni che sarà possibile visitare di persona grazie a sconti speciali, omaggi e nuove offerte, per tornare nei luoghi turistici e culturali più vicini, imparando a conoscere le nuove misure di sicurezza e contingentamento che i luoghi hanno implementato dalla riapertura post-lockdown.

Si tratta di: POZZO DELLA CAVA, il mondo sotterraneo che si snoda sotto le strade e le case della parte più antica del quartiere medievale di Orvieto; LEONARDO3 MUSEUM, un’esplorazione del mondo di Leonardo attraverso i modelli funzionanti delle sue macchine e i restauri digitalizzati dei suoi dipinti, con più di 200 ricostruzioni 3D interattive; la BASILICA DI SAN PIETRO, a piedi nella basilica famosa in tutto il mondo con la possibilità di sintonizzarsi sul commento audio nella propria lingua, saltando tutte le code all’ingresso; TOUR A PIEDI HOP ON HOP OFF a ROMA, FIRENZE e VENEZIA, un tour unico e flessibile di 24/48/72 ore con una guida online disponibile sul cellulare.

“In un momento storico così delicato per il sistema Italia e per la situazione turistica in generale, sentiamo la necessità di lanciare un messaggio di positività e speranza affinché dal turismo (e non solo) si possa ripartire – commenta Paolo Fatone, Regional Director Central, Southern Europe & Middle East di Tiqets – L’obiettivo del risveglio della Cultura in Italia da parte di Tiqets vuole essere quello di riportare le città, i musei, ma soprattutto i visitatori (siano essi locali, escursionisti o turisti veri e propri) al centro del grande movimento che anima ciascuno di noi: la ricerca della conoscenza, del bello. Da fare, sia chiaro, con rinnovata consapevolezza e in tutta sicurezza”.

È possibile prenotare il proprio posto per queste e molte altre esperienze online uniche in tutto il mondo al link: https://tiqets.com/blog/awakening-weeks/italy-awakens/