Il consigliere Cagnolati denuncia: presunto inquinamento ambientale – Fiume Lambro – Parco Lambro – Q.re Feltre

Ancora una volta il consigliere Marco Cagnolati (FI), rivolgendosi a Palazzo Marino, si fa portavoce delle problematiche di un quartiere del Municipio 3.

“Segnalo che in quartiere a ridosso del Parco Lambro ed in particolare via Feltre 64, via Passo Rolle 33 – Via Pisani Dossi 44 e zone limitrofe, mi segnalano i residenti un forte e persistente odore chimico uscire dalla zona del Fiume Lambro tale che sarebbe impossibile tenere le finestre aperte

Il tutto si verificherebbe dalle ore 18,30/19:00 fino a tarda notte (ore 23:30 circa)

Chiedo quindi che si verifichi l’origine di questo “odore”

In caso venisse appurata la provenienza dal fiume, chiedo che sulla base di questi dati si verifichino eventuali sversamenti abusivi all’interno del fiume sia nella zona entro i confini cittadini, che rivolgendosi ai Comuni limitrofi per segnalare quanto sta accadendo e che vengano fatti prelievi e rilievi al fine di identificare gli autori del fatto e verificare se le esalazioni e le sostanze eventualmente presenti possano essere dannose per l’uomo o l’ambiente e si proceda in tal senso.

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3 – Comune di Milano