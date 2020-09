Un cambiamento per Legnano: Annibale Taglioretti

Sono Annibale Taglioretti e ho deciso di candidarmi con Forza Italia per le elezioni comunali 2020 per cercare di dare un contributo concreto al cambiamento. Mi affaccio da poco alla politica attiva comunale e fin da subito mi sono reso conto della grande somiglianza con quella nazionale. Il nostro programma è completo e trasversale, ma vorrei portare all’ attenzione di chi legge tre punti che ritengo siano fondamentali in questo periodo, purtroppo, difficile : il lavoro, la sicurezza, la digitalizzazione. ll lavoro, citando, nobilita l’uomo e permette a noi ed alle nostre famiglie di vivere una vita dignitosa.

La sicurezza: vivere in una città sicura ci permette di goderla in toto e di poter sfruttare tutte le sue potenzialità in tranquillità e, appunto, sicurezza senza avere timori. Infine, ma non meno importante, la digitalizzazione: oggi, nel 2020, si vive sempre conenssi; dallo Smart working, alle call di lavoro o con gli amici, dalla spesa online alla possibilità di avere un portate della pubblica amministrazione sempre ‘aperto’: tutto deve essere veloce e online. Il ruolo della politica è quello di capire le problematiche e trovare soluzioni per migliorare la condizione attuale. Spero, grazie all’aiuto degli elettori legnanesi, di poter dare il mio contributo alla nostra città