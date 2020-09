Taxiblu: categoria pronta al servizio per studenti

“In larga parte la categoria e di sicuro per quanto ci riguarda nello specifico, siamo favorevoli all’ idea di mettere a disposizione il mezzo Taxi agli studenti che volessero utilizzarlo per andare e tornare da scuola”. Così Emilio Boccalini presidente di Taxiblu in una nota a mianews “‘Una corsa per gli studenti’ che ritengo si potrebbe mettere in atto fin da subito applicando semplicemente la tariffa condivisa che già è presente nei nostri tassametri. L’ idea, che è stata presentata dalla categoria all’assessorato ai trasporti di Milano, attende a questo punto una decisione. Sappiamo che al riguardo in Comune è allo studio invece un servizio di Taxi sharing che verrebbe attivato grazie ai fondi di un bando europeo che potrebbero essere investiti per altro. Detto questo e attendendo la decisione dell’assessorato al riguardo -conclude Boccalini- credo la categoria ed i Radiotaxi saranno comunque disponibili per gestire tecnicamente il servizio che i sindacati riterranno opportuno accettare tra le proposte che arriveranno dall’ assessorato”.

