Occupazioni. De Chirico (FI): sgomberare subito scuola di Via Verro e utilizzarla per lezioni

Questa mattina sono stato avvisato da alcuni residenti di via Verro per l’occupazione dell’ex-scuola al civico 39, dismessa da diversi anni. Mi soprende molto che nonostante la politica della tolleranza zero verso gli edifici dismessi di proprietà privata, normata con alcuni artt. all’interno del PGT, il Comune non abbia ancora mosso un dito per chiedere la riqualificazione di questo e dei tanti stabili dismessi in città. Vista la penuria di spazi dove accogliere bimbi e ragazzi per permettergli di frequentare le lezioni, sarebbe opportuno che il Comune cerchi un accordo con la proprietà dell’edificio per renderlo fruibile e riaprire il prima possibile, collocando qualche sezione delle vicine scuole. Qualcuno preferisce fare l’ennesimo regalo ai centri sociali e ai gruppi antagonisti della città in previsione della campagna elettorale? Una cosa è certa: bisogna sgomberare il gruppetto di figli di papà che giocano a fare la rivoluzione oggi stesso prima che s’insediino stabilmente come avvenuto per altre storiche occupazioni.

Alessandro De Chirico

Consigliere Comunale

Forza Italia Milano