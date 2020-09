Lunedì i funerali del “genio” Franco Maria Ricci. La vita raccontata da Sgarbi (video)

Graphic designer, editore, collezionista d’arte, appassionato bibliofilo, costruttore di labirinti, Franco Maria Ricci, indebolito da una lunga malattia, è morto d’infarto nella sua casa a Fontanellato, in provincia di Parma. Aveva 82 anni, gran parte dei quali trascorsi alla ricerca della Bellezza: non a caso ‘Ephemere – La bellezza inevitabile’ è il titolo del documentario che il team del ‘suo’ Labirinto della Masone gli aveva dedicato per gli 80 anni.

I funerali saranno celebrati nella cattedrale di Parma lunedì 14 settembre alle 11.30.

La vita di Franco Maria Ricci raccontata da Vittorio Sgarbi