Lago Gabbana, Comazzi: tutelare patrimonio paesaggistico di Vimodrone

“Pochi giorni fa la commissione Ambiente di Regione Lombardia ha audito una rappresentanza di cittadini del Comitato Salviamo il Lago Gabbana che da tempo si impegna per scongiurare l’interramento e la scomparsa del ‘lago Gabbana’ di Vimodrone, vero e proprio patrimonio paesaggistico in mano a privati all’interno del locale Parco delle Cave. Da parte nostra ribadiamo il nostro pieno sostegno a questa giusta causa: nessuno ha il diritto di privare la comunità di un bene così prezioso” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Fi in Consiglio regionale. “L’amministrazione – prosegue l’azzurro – avvii subito i ‘tavoli di partecipazione’ tra comuni, proprietà, comitato e associazioni annunciati da mesi dei quali si è persa traccia. Del resto – afferma – all’interno del Plis 2019 non si fa alcuna menzione a questo progetto, il che pone parecchie ombre sulle concrete possibilità di realizzazione dello stesso. Non si capisce – conclude – perché il sindaco di Vimodrone non proponga ai privati una compensazione, cedendo altri terreni per tutelare un bene di pubblico interesse come il lago Gabbana, vero e proprio polmone verde della zona, patrimonio di biodiversità che comprende al suo interno una flora e una fauna da preservare ad ogni costo. A Milano la sinistra è ricorsa a questo strumento per tutelare il centro sociale Leoncavallo, figuriamoci se non si può fare per un tesoro naturalistico come quello di cui stiamo parlando”.

