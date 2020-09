A Milano si montano primi moduli per scuole con carenza di spazi ancora da reperire

Si evince dalle notizie e dai programmi di Limonta, che tutto gira intorno ad una manutenzione straordinaria sempre inevasa o parzialmente rattoppata. È cominciato ieri nei pressi dell’istituto di via Console Marcello il montaggio dei primi sei moduli in legno prefabbricati acquistati dal Comune per rispondere alla domanda di spazi in undici scuole della città, prodotta dalle regole anti Covid e dai lavori programmati. Saranno pronti entro il 16 settembre e ospiteranno ciascuno un’aula, con servizi indipendenti, in grado di ospitare 20/25 studenti. Gli altri 40 dei 50 comprati dal Comune con una spesa di 2,6 milioni di euro, apriranno le porte agli studenti entro l’inizio di ottobre, mentre quattro rimarranno a disposizione dell’Amministrazione per eventuali ulteriori necessità. In totale sono circa 1.200 gli alunni milanesi di elementari, medie e asilo, destinati a trascorrere l’anno scolastico all’interno di queste strutture. “Oggi è un giorno importante – ha commentato l’assessore all’Edilizia scolastica, Paolo Limonta – perché sono arrivati i primi moduli temporanei. Sono destinati ai bambini delle scuole dove ci sono ancora lavori di manutenzione straordinaria come qui in via Console Marcello. Abbiamo scelto dei moduli che non fossero dei container, che rispondano a tutte le esigenze di sicurezza e con un’altezza di tre metri. Abbiamo scelto di ritardare di qualche giorno la fruizione per avere queste strutture che sono belle. Il problema che ci siamo posti è che siccome alcuni bambini dovranno starci per alcuni mesi e molti per tutto l’anno, dovevamo assicurarci che fossero in un ambiente bello e sicuro”. Nel contratto di appalto vinto dalla Bettiol di Bolzano, ha sottolineato l’assessore, c’è la possibilità di spostamento dei moduli. “Una volta finiti i lavori nelle varie scuole, potranno essere spostati in altri istituti dove inizieranno lavori di manutenzione straordinaria. I primi tre spostamenti saranno a carico della ditta” ha aggiunto l’assessore. Le altre scuole dove saranno montati nei prossimi giorni i moduli sono quelle di via Rasori, via Gallarate, via Cilea, via Narcisi e via Gattamelata, via Quarenghi, Martinetti e Castellino da Castello, via Forze Armate e via Crimea. Nei primi giorni di scuola, laddove i moduli non saranno ancora disponibili, gli alunni cominceranno le lezioni in altri spazi dei rispettivi istituti.

