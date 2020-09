Coronavirus: 51 i nuovi casi a Milano, 245 in Lombardia. Gallera “Oltre metà insegnanti ha prenotato il sierologico”

I nuovi casi positivi al coronavirus ieri nella provincia di Milano sono stati 91, di cui 51 a Milano città,

I nuovi casi in Lombardia sono stati 245 di cui 43 ‘debolmente positivi’ e 14 a seguito di test sierologico, a fronte di 17.391 tamponi effettuati per un rapporto dell’1,4%. Si è registrato un nuovo decesso.

I nuovi guariti/dimessi da mercoledì sono stati 116, le persone in terapia intensiva sono 30 (+3). Sono 256 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva (+4). Da inizio pandemia sono stati eseguiti 1.775.670 tamponi.

Più della metà degli insegnanti e operatori scolastici (113.041 su 206.687) ha prenotato il test sierologico” – ha rivelato l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera commentando i dati di ieri – “e 95.324 lo hanno già effettuato grazie ad una organizzazione tempestiva e ben strutturata che siamo riusciti a mettere in campo insieme alle nostre ATS e ASST. Le analisi – ha spiegato – hanno evidenziato 4.528 casi positivi che sono stati sottoposti al tampone immediatamente. I test proseguiranno fino al 18 settembre per garantire al personale scolastico tutto il tempo necessario per sottoporsi volontariamente e gratuitamente allo screening. Il 59 per cento delle prenotazioni è avvenuto attraverso l’APP ‘Salutile’ e al portale web dedicato. Ricordiamo che l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale” ha concluso Gallera.