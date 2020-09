CNR: concorso pubblico per 110 posti di Amministrativi

Scadenza per la presentazione della domanda: 1 Ottobre 2020.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha indetto un concorso pubblico per la selezione di 110 posti di Amministrativi, che dovranno svolgere le seguenti mansioni: supporto specialistico giuridico-amministrativo e contabile per la redazione di atti, provvedimenti amministrativi, bandi di selezione, bandi di gara e contratti, gestione e rendicontazione di progetti di ricerca, consulenza in materia di personale etc. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, non aver riportato condanne penali etc.

Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore al numero di posti messi a concorso, il CNR effettuerà una prova preselettiva che consisterà in un test composto da quesiti a risposta multipla attitudinale, per la verifica delle capacità logico-matematiche e per la verifica della conoscenza delle materie oggetto delle prove scritte: Diritto Amministrativo; Diritto Civile; Normativa in materia di trattamento dei dati personali; Contabilità degli Enti Pubblici non Economici; Gestione e rendicontazione di progetti di ricerca; Statuto e Regolamenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche oltre alle conoscenze informatiche e alla conoscenza della lingua inglese.

Nella domanda di partecipazione i candidati devono… continua a leggere