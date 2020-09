Via Pacini a colori: è questo che vuole Milano? Ma le panchine sono di Maran

Dopo l’inaugurazione in pompa magna il Pd festeggia l’asfalto colorato, pardon la riqualificazione di via Pacini nell’ambito degli interventi di urbanismo tattico così caro a Sala e Giunta. Ma la notizia è già stata ripresa con enfasi dai fanatici dell’urbanistica tattica che, a ben vedere, riassume tutto e niente, che è sinonimo per questa amministrazione di colore e di geometrie che si intersecano con le adorate piste ciclabili.

Quanto green in quel giallo e in quel verde che dovrebbe essere esteticamente pieno d’appeal, ma sempre vernice è! Dimenticavo: sono previste panchine per un eventuale riposo delle stanche membra e la mia curiosità vorrebbe avere una risposta. Sono le panchine che l’assessore Maran ha promesso nel giorno del suo compleanno? L’idea è stata accolta come un colpo geniale, meritevole, dico io, di targhetta per segnalare l’augusta provenienza e, si spera, non vengano vandalizzate o altro. Ma il gesto di porre panchine firmate che troneggiano tra il giallo e il verde, è notevole.

Per la cronaca Via Pacini, nei piani di Palazzo Marino, fa parte del progetto “Piazze Aperte”, realizzato in collaborazione con Bloomberg Associates, National Association of City TransportationOfficial (Nacto) e Global DesigningCitiesInitiatives per dare i “meriti” a chi li ha. Per eseguire l’opera di trasformazione è stato chiamato anche il gruppo Retake che da tempo si dedica alla pulitura di muri e giardini vandalizzati e deturpati, ma non tutti i volontari hanno partecipato per mancanza di condivisione del progetto. Un dissenso significativo anche se parziale.

La seconda domanda che la mia curiosità vorrebbe porre: come reagiscono i cittadini in difficoltà? Aspettano ben altro…Milano aspetta ben altro per riprendere quota. I giochetti colorati sull’asfalto non incantano, le parole e le definizioni con l’appeal green sono inutili. Una terza domanda un po’ ingenua: ma tutta quella vernice è facilmente lavabile? Dopo questa follia naturalmente.