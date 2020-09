.

E’ bastata qualche goccia di pioggia notturna per allagare strade e marciapiedi di Milano.

Qui siamo in Piazza Napoli e via Giambellino. Chissà da quanto tempo non vengono manutenuti tombini e scarichi dell’acqua?

Purtroppo in questa città il Sindaco ha deciso che i fondi per la manutenzione stradale devono andare prima alle piste ciclabili…..e questi sono i risultati.

Ricordiamocene in primavera.