Dove andranno a finire i monopattini? Nel Naviglio

Dove andranno a finire i palloncini, pardon i monopattini, quando sono rubati e non servono più? Purtroppo vanno a spasso nei Navigli, abbandonati come carcasse, cose inutili. Ma non è un gioco come spesso i ragazzi credono. Un Monopattino elettrico costa circa mille euro, dovrebbe servire per gli spostamenti, non è un oggetto da prendere e buttar via. Mentre in città gli uffici sono deserti o quasi, i trasporti pubblici carenti, il lavoro dimezzato, le attività che stentano a riaprire, forse è semplice fare gare di velocità sulle piste dedicate, volare sui marciapiedi e poi lasciarli dove capita. Osserva il Giorno “Dopo averli rubati, i ladri smontano il dispositivo che permette alla sala operativa di risalire alla posizione, rendendoli di fatto “fantasmi”. Vandali, magari al termine di una serata alcolica, li gettano nei Navigli. I monopattini sulle strade di Milano sono sempre più presi di mira, con un triste fenomeno che ricorda quello connesso al bike sharing, con centinaia di biciclette distrutte, vandalizzate, rubate”.

Allora danni ingenti sia per Ofo, poi ritiratasi, che per Mobike. Ora che la novità sono i monopattini elettrici ecco che i vandali si sono subito adeguati alla moda. Sono già stati segnalate decine di sparizioni. E’ il momento di rinnovare la pesca nei Navigli, ma Granelli canta vittoria per aver portato il numero dei monopattini in sharing a 6mila.